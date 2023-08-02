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Caner Cindoruk: İyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor

Caner Cindoruk: İyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor. İşte detaylar...

Caner Cindoruk: İyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk ‘Sıkı Muhabbet’ programına konuk oldu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Çok izlenen ‘Sadakatsiz’ dizisinin çekildiği dönemde annesinin kendisine ağlayarak telefon açıp “Niye böyle bir karakteri oynadın? Sana değil, bana küfrediyorlar” dediğini anlattı.

 Caner Cindoruk: İyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor

Geçmiş yıllarda kaygı sorunu yaşadığını söyleyen oyuncu “Kaygı bozukluklarım vardı. Mesela bir yerden bir yere giderken inanılmaz panik oluyordum, böyle çok uçak kaçırdım” dedi. Kaygı bozukluğunun yanı sıra utangaçlıkla da baş etmeyi öğrendiğini anlatan Cindoruk “Bence iyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor. Başka bir dünyada kendini çok rahat ifade ettiğini görmek belki de bu mesleğe olan tutkuyu kaşıyor” diye ekledi.

 Caner Cindoruk: İyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor

Konu aşka gelince üniversite yıllarına kadar platonik aşklar yaşadığını söyleyen Caner Cindoruk, “Bir kıza ondan hoşlandığımı söyleyemezdim. Üniversitede tiyatro başladıktan sonra özgüvenimde gelmeye başladı. Aşk belki de çözülemediği için bu kadar altı dolu bir kavram. Çünkü her şair aşkı başka anlatıyor, her yazar aşkı başka tarif ediyor” diye konuştu.

 Caner Cindoruk: İyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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