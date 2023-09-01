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Ünlü oyuncu Caner Cindoruk dizideki kızı Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!

Caner Cindoruk, dizide kızını canlandıran Mina Koyuncular’la birlikte. Çiftin arasında 15 yaş fark var.

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk dizideki kızı Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bu aşk magazine bomba gibi düşecek! Aldığım duyumlara göre ünlü oyuncu Caner Cindoruk, rol aldığı dizide kızını canlandıran genç yetenek Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk dizideki kızı Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!
Çiftin arasındaki yaş farkı ise dikkat çekiyor. 28 yaşındaki Mina Koyuncular ile 43 yaşındaki Caner Cindoruk’un arasında 15 yaş fark var.

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk dizideki kızı Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!

İkili, setten gerçek hayata sıçrayan aşklarını büyük bir gizlilik içinde tutuyor. Caner Cindoruk’un, genç yeteneğin hem performansından hem de güzelliğinden oldukça etkilendiği dile getirilirken, Mina Koyuncular’ın da deneyimli oyuncunun kendisine sette rehberlik etmesinden büyük mutluluk duyduğu söyleniyor.

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk dizideki kızı Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!

Belli ki bu rehberlik zamanla aşka dönüşmüş. Ancak Caner Cindoruk’un, dizide kızını canlandıran oyuncuyla anılmasının yapımı kötü etkileyeceğini düşünerek, ilişkiyi saklamak istediği gelen bilgiler arasında...

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk dizideki kızı Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!
Hayranlarının bu durumu nasıl karşılayacağı da muamma... Caner Cindoruk ve Mina Koyuncular çiftinin ilişkisi ilerleyen günlerde nasıl bir boyut kazanacak, hep birlikte göreceğiz.

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