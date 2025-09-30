  • Video Galeri Foto Galeri
Aslı Turanlı'nın fit kalma sebebi!

Ünlü oyuncu Aslı Turanlı'nın fit kalma sebebi! İşte detaylar...

Aslı Turanlı, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Oyuncu, sonbahar tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medyada sık sık tarzıyla ve fit haliyle ilgili konuşulmasına Turanlı, "Aşık olmayın. Yalnızlığınızla mutlu olun. Keyifli ve sakin bir yaz geçirdim. Ondandır herhalde" dedi.

Aşkla ilgili ise oyuncu, "Bilmiyorum. Aşk istemiyorum dersin, o bulur. Bu işler kader" diye konuştu. Fit haliyle ilgili ise Turanlı, "Hiçbir şey yapmıyorum ekstra... Eskiden spora yükleniyordum yazdan çıktım dikkat ediyorum sadece... Metabolizma meselesi" şeklinde konuştu.

