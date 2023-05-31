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Cem Belevi başına gelenleri film yapacak

Pop müziğinin güçlü sesi Cem Belevi “Ataşehir Muamma” adlı mekanda sahne aldı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede Belevi sevilen şarkılarını seslendirirken hayranlarına unutulmaz bir eğlence gecesi yaşattı.

Cem Belevi başına gelenleri film yapacak

Cem Belevi, uzun süredir sahnelediği Cemiyet programlarıyla gazino kültürünü unutturmamaya çalıştığını söylerken, 90’larda doğmuş 70’lere hayran birisiyim. Gazino kültürünü eskilerden günümüze gelen şarkılarla harmanlayarak sahnemde tattırmayı seviyorum. Eski nostaljik şarkıları günümüze bağlıyoruz. Bunu böyle hikayelerle de anlatmak istiyorum. Müzikale de çevirmek istiyorum. Yavaş yavaş adım adım o günlere yaklaşıyoruz” dedi.

Cem Belevi başına gelenleri film yapacak

BAŞINA GELENLERDEN FİLM YAPACAK

Müzisyen kimliği yanında oyunculuk tarafıyla da beğeni toplayan Belevi, kendi film projesinden bahsederken, “Başıma gelen olaylardan yazıyorum.
Çok komik şeyler geliyor. Herkesin şarkıcı olması çok komik zaten. Mesela berberim. Herkes şarkıcı oluyor. Herkes şarkı dinletiyor, popçu olacağım, rap şarkı çıkaracağım diyor. Bunları anlatacağım bir film olmasını istiyorum” dedi.

Cem Belevi başına gelenleri film yapacak

Başına gelen en ilginç olay sorulan Belevi, “Sahnede pantolonum yırtıldı bir defa. Allah korusun aman. Defile de sahne alıyordum, dans ederek gittim. Mankenlerden birisinin pantolonu giyerek devam ettim “dedi.

“AŞKA KÜSTÜRDÜLER”

Kalbi uzun zamandır boş olan Belevi, “ İşimiz gücümüz o kadar yoğun ki… Başka bir şeye zaman da yok zaten küstürdüler. İşimize gücümüze bakıyoruz. Aşk yok iş var” kim küstürdü sorusuna “Geçelim” diyerek cevapladı.

Cem Belevi başına gelenleri film yapacak

“KRİTERİM YOK"

Aradığı kişide kriter olup olmadığı sorulan Belevi, “ Kriterim yok işime aşık yaşıyorum. Kısmet bilemiyorum nasip bu işler şimdi içeri gireriz bilemeyiz belki hayat bu. Hareketsiz hayatlar dikkatimi çekiyor. Hareketsiz rutin yaşayan birisi bana orjinal gelebilir” ifadelerini kullandı.

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