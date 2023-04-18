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Zuhal Olcay'dan sahnede hayat mesajı

Ünlü sanatçı Zuhal Olcay, hayat mesajı verdi. Ünlü sanatçı, "Gelip geçen şeye ömür deniyor arkadaşlar, anı yaşamaya çalışın" dedi. İşte detaylar...

Zuhal Olcay'dan sahnede hayat mesajı

Zuhal Olcay, haftasonu Madam Niça sahnesindeydi.

Zuhal Olcay'dan sahnede hayat mesajı
Deprem felaketi nedeniyle ara verdiği konserlerine devam eden Zuhal Olcay, tüm rezervasyonların kapandığı gecede muhteşem performansı ile kendisine hayran bıraktı.

Zuhal Olcay'dan sahnede hayat mesajı

Şarkı aralarında izleyicisi ile keyifli sohbetler gerçekleştiren Zuhal Olcay "Gelip geçen şeye ömür deniyor arkadaşlar, anı yaşamaya çalışın" dedi.

 

 

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