Zuhal Olcay, haftasonu Madam Niça sahnesindeydi.



Deprem felaketi nedeniyle ara verdiği konserlerine devam eden Zuhal Olcay, tüm rezervasyonların kapandığı gecede muhteşem performansı ile kendisine hayran bıraktı.

Şarkı aralarında izleyicisi ile keyifli sohbetler gerçekleştiren Zuhal Olcay "Gelip geçen şeye ömür deniyor arkadaşlar, anı yaşamaya çalışın" dedi.

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