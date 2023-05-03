Depremzede çocuklara yardım eli

Genç girişimciler Merve Oğuz Günaçgün ile ortağı Burçin Ronabar, kurdukları Bumer markasıyla ÇABA Derneği’nin alışveriş şenliğine katıldı.

Depremzede çocuklar için çabalayan ortaklar, yeni çıkardıkları ürünleri alışveriş festivalinde meraklılarıyla buluşturdu. Dünyada bir ilk olan probiyotik ve kolajeni bir araya getirerek harika bir formül geliştiren ikili, Çaba Derneği ile birlikte depremzede çocuklara yardım etmekten mutluluk duyduklarını belirttiler.

Bünyelerine yeni ürünler katacaklarının müjdesini veren Burçin Ronabar, ‘Biz rakipsizsiz. Biliyorsunuz dünyada ilk biz probiyotik ile kolejeni bir araya getirdik. Aynı zamanda retinolümüz de eşsiz. Hammaddelerimiz çok özel ve yerli üretim. Yeni ürünleri de bünyemize katacağız. Onlar da kendi alanında çok özel olacaklar’’ diye konuştu. Alışveriş şenliğinde satışlardan elde edilecek gelirlerin bir kısmının depremzede çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere afet bölgelerine gönderileceğini belirten Merve Oğuz Günaçgün, ‘Depremzede çocuklarımızın yanındayız. Elimizden geleni yapmaya hazırız’’ diye konuştu.

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