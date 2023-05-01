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Almanya’da depremzedeler için konser

Engelsiz Yaşam Derneği depremzedeler yararına Yunan Akademisyenler Derneği (NRD) işbirliğiyle Almanya’nın Aachen kentinde bir yardım konseri düzenlediler. Santex ana sponsorluğunda Aachen Würselen Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen konseri yaklaşık dokuz yüz kişi izledi.

Almanya’da depremzedeler için konser

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Aachen kentinde Türkiye’deki depremzedeler yararına bir konser etkinliği düzenlendi.

Almanya’da depremzedeler için konser

Sunuculuklarını Demet Özkesemen ve Ahmet Açıkbaş’ın yaptığı konser etkinliğinde NRW -Türk Sanat Müziği Korosu Aachen tarafından söylenen şarkıları Alman ve Türk müzikseverler ilgi ile dinlediler.Almanya’da depremzedeler için konser

Konsere müzikseverler oldukça büyük ilgi gösterirken katılanlar arasında, Aachen Würselen belediye başkanı Roger Nießen, Yunanistan Eurovision temsilcisi Mariana Sorbas ile 6 Şubat depremlerinde ülkemize gelen Yunan kurtarma ekibi EMAK üyesi Dimitrias Raüppas, devlet sanatçısı Georgios Chatziantonis ve, Santex yönetim kurulu başkanı Kemal Şahin’de yer aldılar.

Almanya’da depremzedeler için konser

Konser öncesinde Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Benan Yontar ile Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan birer konuşma yaparak gösterilen ilgiye teşekkür ettiler.

Almanya’da depremzedeler için konser

 

Etkinlikte, Engelsiz Yaşam Vakfı başkan yardımcısı Av. Edip Önder’de 6 Şubat depremleri ardından kendisinin yazdığı şiirini okurken, İstanbul’dan getirilen ve açık artırmaya çıkarılan imzalı formalar ise 1950 euro’ya alıcı buldular. Büyük beğeni toplayan etkinliğin ikincisi ise hafta sonunda Düsseldorf’ta da gerçekleştirildi.

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