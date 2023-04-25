Sefo ve ünlü oyuncular Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi açılışında çocuklara keyifli anlar yaşattı

Sefo, Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi açılışında çocuklara Tetris hediye ederek onların yüzünü güldürdü. Çocuklar, Sefo'nun şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşarken, resim, fotoğraf, boyama, masal okuma atölyelerine katılıp keyifli vakit geçirdiler.

Kırmızı Çatı projesi, çocukların keyifli zaman geçirmelerini, depremle birlikte yaşadıkları travmaların etkisini bir nebze azaltmayı hedeflerken, Kırmızı Çatı'da 24 ay süresince destekler, eğitimler ve etkinlikler danışmanlar tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek. Açılışa katılan ünlü oyuncu Seda Bakan, "Kalbim gönlüm hep deprem bölgelerindeydi. Kırmızı Çocuklar Derneği sayesinde buradayım, gelmeye devam edeceğim." derken, Sefo, "Çocuklara destek olmak her zaman önemli ve bizler de elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi. Kırmızı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar, "Destek merkezimiz için bizimle birlikte olan ünlü dostlarımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kırmızı Çatı’ya destek olan ünlüler ise: Afra Saraçoğlu, Bengü, Beyza Şekerci, Birce Akalay, Burak Deniz, Cansel Elçin, Cemal Hünal, Deren Talu, Ege Kökenli, Engin Hepileri, Eren Ören, Hande Doğandemir, Hande Subaşı, Hazal Turesan, İlhan Şen, İrem Helvacıoğlu, Keremcem, Nesrin Cevadzade, Özge Gürel, Özge Özder, Özge Yağız, Öznur Serçeler, Saadet Işıl Aksoy, Seda Bakan, Sinem Ünsal, Vildan Atasever, Yiğit Kirazcı.

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