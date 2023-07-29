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Sefo’yla Boğaz’da rap fırtınası!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam sahnesinde rap müziğin sevilen ismi Sefo’yu ağırladı.

Sefo’yla Boğaz’da rap fırtınası!

 

İstanbul'un eşsiz güzellikteki Boğaz manzarasına sahip Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, ünlü rapçi Sefo'nun enerjik performansıyla coşku dolu anlara tanıklık etti. Müzikseverlerin heyecanla beklediği konserde rap rüzgarı estiren Sefo, unutulmaz bir geceye imza attı. Kapasitenin üstünde seyirci ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, tüm rap müzik tutkunlarını hayranı olduğu sanatçıyla buluşturdu.

Sefo’yla Boğaz’da rap fırtınası!

KURUÇEŞME’DE SAHNESİ’NDE SEFO’YLA EN ÇILGIN 2 SAAT!

Ünlü rapçiyi dinlemek isteyen hayranları saatler öncesinden kapıda uzun kuyruk oluşturdu. Biletleri kısa sürede tükenen konserde ünlü rapçinin her yaştan gelen hayranları mekanı tıklım tıklım doldurdu. Müziğin ritminin hiç düşmediği dans ve eğlencenin kesilmediği gecede, ‘Bilmem Mi’, ‘Rest’, ‘Affettim’ gibi hit parçalarını art arda seslendiren Sefo’ya binlerce rap tutkunu saatlerce eşlik etti. Şarkıları ve hareketli performansıyla seyircileri coşturan ünlü sanatçı, deyim yerindeyse Boğaz’ı titretti. Yaza damgasını vuran ve dijital platformda trend olan ‘Araba’, ‘Veda Saati’ parçalarıyla adrenalin seviyesini doruğa çıkaran Sefo, coşkuyu ikiye katladı. Sahnenin etkileyici dekoru, aydınlatma efektleri ve canlı müzik eşliğindeki performans, konser deneyimini tam anlamıyla unutulmaz kıldı.

Sefo’yla Boğaz’da rap fırtınası!

MÜSLÜM GÜRSES’İ ANDIRAN KOMBİNİNE HAYRANLARINDAN TAM NOT!

Konserin ilerleyen dakikalarında beyaz bir takım elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan Sefo, “Bugün bu güzel yerde, İstanbul'un göbeğinde, köprünün karşısında Müslüm babayı anmak ve sevgimizi belli etmek için bu güzel kıyafeti giydim. Siz de beni görünce hemen onu hatırladınız değil mi?” sözleriyle sevenlerinden büyük alkış aldı.

Sefo’yla Boğaz’da rap fırtınası!

RAP MÜZİĞİN YILDIZ İSİMLERİ SEFO’NUN SAHNESİNDE

Sefo, binlerce kişinin ayakta çığlık çığlığa şarkılara eşlik ettiği konserinde rapçi dostlarını da sahnede ağırladı. Ünlü rapçiler Lukhan ve Revart ile coşan Kuruçeşme Açıkhava sahnesi sürpriz performanslarla doyasıya eğlendi.

 

 

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