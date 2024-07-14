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Alişan'dan Sefo'ya cevap gecikmedi: Ona göre Çağla dansöz, Müjdat abi şarapçı!

Ünlü rapçi Sefo İskoçya gezisinde etek giymiş ve bu kareleri ile uzun süre gündem olmuştu. Alişan ise bu konu hakkında “Beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur.” ifadelerini kullanmıştı. Sefo, Alişan'a Cennet Mahallesi günlerini hatırlatıp sert çıktı. Ardından Alişan’dan da cevap gecikmedi.

Alişan'dan Sefo'ya cevap gecikmedi: Ona göre Çağla dansöz, Müjdat abi şarapçı!

Başarılı şarkıcı Alişan önceki akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Şıklığı dikkatlerden kaçmayan Alişan, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Alişan'dan Sefo'ya cevap gecikmedi: Ona göre Çağla dansöz, Müjdat abi şarapçı!

Muhabirlerin  "Sizi Kıbrıs'ta hep eşiniz ile birlikte görüyorduk. Buse hanım size eşlik ediyor mu?" sorusuna Alişan "Onlar şu anda Çeşme'de tatilde ben oraya geçeceğim. İki aylık bir tatil planımız var. Çeşme'den sonra tüm Anadolu'da gezmek istiyoruz." dedi. 

Alişan'dan Sefo'ya cevap gecikmedi: Ona göre Çağla dansöz, Müjdat abi şarapçı!

50 KIZ ÜSTÜME KOŞTU 

 Bir muhabirin "Uzun yıllardır sahnedesiniz. Unutamadığınız bir an oldumu?" sorusuna "Bostancı gösteri merkezindeki konserimi hiç unutamıyorum. İlk konserimdi. O zaman daha Aynalı Tahir dizisine başlamamıştık. Bir baktım 50 60 kız toplanmış üstüme doğru konuşuyor. Rahmetli Hilmi abi (Topaloğlu) ayarlamış. Neye uğradığımı şaşırmıştım. O anı hiç unutmuyorum." şeklinde cevap verdi.  

Alişan'dan Sefo'ya cevap gecikmedi: Ona göre Çağla dansöz, Müjdat abi şarapçı!

ONA GÖRE ÇAĞLA DANSÖZ, MÜJDAT ABİ ŞARAPÇI  

Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo İskoçya gezisinde etek giymiş ve bu kareleri ile uzun süre gündem olmuştu.

Alişan'dan Sefo'ya cevap gecikmedi: Ona göre Çağla dansöz, Müjdat abi şarapçı!

Alişan ise bu konu hakkında 'Beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur."  ifadelerini kullanmıştı.

Alişan'dan Sefo'ya cevap gecikmedi: Ona göre Çağla dansöz, Müjdat abi şarapçı!

Sefo, Alişan'a Cennet Mahallesi günlerini hatırlatıp sert çıkmıştı. Bu durumun hatırlatılması üzere cevap veren Alişan, "Ben şunları söylemiştim. Burası özgür bir ülke kim ne giyerse giysin. O benim sözlerimi yanlış anlamış. Çok çok yanlış anlamış konuyu Cennet Mahallesi'ndeki diziye kadar götürmüş mevzuyu ona göre Çağla Şikel halen dansözlük yapıyor. Melek abla para için her şeyi yapan biri,  Müjdat abide şarapçının teki gibi gösteriyor. Kendisiyle görüşmedim. Menajeri ile konuştum. Kendisini görürsem bu konuyu onunla konuşacağım" dedi. 

 

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