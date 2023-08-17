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Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yaz aylarının başında yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin’in çiftinin aşkları belgelendi.

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi
Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan yeni aşıklar, ilk kez görüntülenmelerinden dolayı olacak ki utangaç tavırlar sergiledi.

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi
Gazetecilerin kendilerini görüntülemesiyle dikkatleri üzerine toplayan çift, gazetecilerin ricalarını kırmayarak, objektiflere poz verdi.

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi
Kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan çiftten Oğulcan Engin, “Bugünlük sizden müsade isteyelim. Daha müsait bir yerde sorularınızı içtenlikle cevaplarız” dedi.

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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