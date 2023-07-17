İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı belgelendi

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı, Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı. Çift, sarmaş dolaş görüntülendi.

İkilinin aşkı Çeşme’deki Beach Of Momo’da Kenan Doğulu konserinde belgelenmiş oldu. Çift haklarında çıkan aşk iddialarına cevap vermiyordu. Engin, geçtiğimiz aylarda oyuncu Miray Daner ile ilişkisini noktalaşmıştı.

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