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Oğulcan Engin'den şok yorum!

Ünlü oyuncu İlayda Alişan ile işletmeci Oğulcan Engin'in aşkı tüm hız devam ediyor. İşte detaylar...

Oğulcan Engin'den şok yorum!

Kısa süre önce Miray Daner ile ayrılan Oğulcan Engin, hızlıca yeni aşka yelken açtı. Engin, oyuncu İlayda Alişan ile geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda ilk kez görüntülenmişti.

Oğulcan Engin'den şok yorum!
Çiçeği burnunda sevgililerin aşkı son sürat devam ediyor. Sevgililer önceki akşam Etiler Beca adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Mekandan el ele çıkan ikili kendilerini bekleyen araca bindi.

Oğulcan Engin'den şok yorum!
Oğulcan Engin, muhabirlerin "Magazin gündeminden düşmeyen aşk görüntülendi" yorumuna gülerek "Abartmayın, abartmayın." diyerek yanıt verdi. İlişkiniz nasıl gidiyor sorusuna Engin "Başka zaman uzun uzun anlatacağım, konuşuruz sonra" diyerek cevap verdi.

Oğulcan Engin'den şok yorum!

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