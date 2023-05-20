Miray Daner ihanete uğradığı eski sevgilisi Oğulcan Engin'den öyle bir intikam aldı ki...

Araları bir süredir bozuk olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, kısa süre aşklarını noktaladı. İkili arasındaki ilk kriz, geçtiğimiz aylarda patlak verdi. Dedikoduya göre, güzel oyuncuya eski sevgilisinden gelen cep telefonu mesajını gören Engin, küplere bindi. Takvim'in haberine göre; Genç çift, bu olayın ardından birkaç kere beraber görüntülense de ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ

Miray Daner, geçtiğimiz günlerde de Oğulcan Engin'in Etiler'deki bir mekanda başka bir güzelle kendisine ihanet ettiğini duydu. Aşkı hemen bitiren Daner, geçtiğimiz günlerde de Engin'in Levent'teki lüks rezidans dairesinden özel eşyalarını aldı. Ancak iddiaya göre öfkesine engel olamayan güzel oyuncu, bu sırada da evdeki bazı eşyaları kırıp ufak çaplı bir hasar yarattı. Miray Daner ve Oğulcan Engin'in ilişkisine, Engin'in annesi Seda Sayan da onay veriyordu.

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