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Ünlü oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan-Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile olan aşkı bitti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı

Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Miray Daner'in evleneceği konuşuluyordu. Evlenmeleri beklenen Miray Daner ve Oğulcan Engin'in iki yıllık ilişkisi bitti. Sessiz sedasız 15 gün önce ayrılan çift, yakın çevresine, "Bizi yine birlikte görebilirsiniz. Aşk bitti ama dostluğumuz devam edecek" dediği öğrenildi. Seda Sayan ise iki gün önce katıldığı 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Seda Sayan müstakbel gelini oyuncu Miray Daner'e övgüler yağdırmıştı.

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı
Çift geçtiğimiz ay haklarında çıkan ayrılık haberini yalanlamıştı.

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