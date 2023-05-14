Ünlü oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı

Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Miray Daner'in evleneceği konuşuluyordu. Evlenmeleri beklenen Miray Daner ve Oğulcan Engin'in iki yıllık ilişkisi bitti. Sessiz sedasız 15 gün önce ayrılan çift, yakın çevresine, "Bizi yine birlikte görebilirsiniz. Aşk bitti ama dostluğumuz devam edecek" dediği öğrenildi. Seda Sayan ise iki gün önce katıldığı 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Seda Sayan müstakbel gelini oyuncu Miray Daner'e övgüler yağdırmıştı.



Çift geçtiğimiz ay haklarında çıkan ayrılık haberini yalanlamıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.