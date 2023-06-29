 Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni aşk bombası

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Miray Daner, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla flört etmeye başladı.

Miray Daner, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin‘den geçen haftalarda ayrılmıştı. Geçen cuma meslektaşı Cihan Şimşek’in düğününe katılan Daner, bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gitti.

Güzel oyuncunun tatilde yeni sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu‘yla beraber görülmesi yeni başlayan beraberliğini gün yüzüne çıkardı.

Ata Caner Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun oğlu... Geçmişte Tren Beach Club’ın işletmeciliğini de yapan Çerçioğlu ile Miray Daner‘in ilişkisinin flört aşamasında olduğu öğrenildi.

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