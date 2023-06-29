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Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni aşk bombası

Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni bir aşka yelken açtı. Engin'in kendisini İlayda Alişan ile aldattığı için ayrıldığı iddia edilen Daner'in sevgilisiyle tatile gitti. İşte detaylar...

Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni aşk bombası

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Miray Daner, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla flört etmeye başladı.

 Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni aşk bombası

Miray Daner, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin‘den geçen haftalarda ayrılmıştı. Geçen cuma meslektaşı Cihan Şimşek’in düğününe katılan Daner, bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gitti.

 Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni aşk bombası

Güzel oyuncunun tatilde yeni sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu‘yla beraber görülmesi yeni başlayan beraberliğini gün yüzüne çıkardı.

 Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni aşk bombası

Ata Caner Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun oğlu... Geçmişte Tren Beach Club’ın işletmeciliğini de yapan Çerçioğlu ile Miray Daner‘in ilişkisinin flört aşamasında olduğu öğrenildi.

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