 Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin tarafından aldatıldı mı? Daner'den ilk açıklama...

Miray Daner, IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day için 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önde gelen temsilcileri gerçekleşen kapanış partisine katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Engin ile aşk hayatını noktalayan Daner, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorularına, "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" dedi.

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