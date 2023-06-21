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Adları aşk dedikodusuna karışan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi  

Adları aşk dedikodusuna karışan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi. İşte detaylar...

Adları aşk dedikodusuna karışan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi  

Oğulcan Engin, uzun zamandır aşk yaşadığı oyuncu Miray Daner'den ayrılık haberlerinin ardından İlayda Alişan ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Adları aşk dedikodusuna karışan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi  
İkili, önceki akşam Akaretler W İstanbul adlı mekandan birlikte eğlendi.

Adları aşk dedikodusuna karışan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi  
Alişan ve Engin, mekandan ayrı ayrı çıktı.

 Adları aşk dedikodusuna karışan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi  

Engin, "Arkadaşlar biz Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız. Çok yorgunum çekimden geliyorum. Arkadaşlarımı gördüm şimdi evime gidiyorum" dedi.

Adları aşk dedikodusuna karışan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi  

Sevgilisi Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin ise mekan çıkışı sorulan sorulara cevapsız kalarak haklarında çıkan dedikoduları yalanlamamış oldu.

 

 

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