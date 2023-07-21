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Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan yürek yakan paylaşım

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan yürek yakan paylaşım...

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan yürek yakan paylaşım

Dördüncü kez kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur babası için duygusal bir yazı kaleme aldı.

Alican Uğur, "Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma, gülümsüyorum, gülüyorum.. Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi. Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor. Ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan yürek yakan paylaşım

Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim.

Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli.

Uğurlar olsun canım babacığım. Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

 Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan yürek yakan paylaşım

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