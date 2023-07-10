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Özkan Uğur’un yoğun bakımdaki doktorundan ağlatan sözler

Özkan Uğur yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Toplumun gönlüne taht kuran büyük sanatçıyla ilgili yazılan veda mesajlarından özellikle biri okuyanları çok duygulandırdı.

Özkan Uğur’un yoğun bakımdaki doktorundan ağlatan sözler

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özkan Uğur 3 kez yendiği lenf kanserine bir kez daha yakalanmış ve geçen cumartesi öğlen saatlerinde aramızdan ayrılmıştı. Yarın saat 11.00’de anısına AKM‘de tören düzenlenecek olan değerli sanatçı Taksim Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet’te son yolculuğuna uğurlanacak.

Özkan Uğur’un yoğun bakımdaki doktorundan ağlatan sözler

Günlerdir birçok kişi Özkan Uğur’un eşsiz insanlığına vurgu yaptı ama bir mesaj vardı ki okuyanları çok duygulandırdı. Bu mesaj Özkan Uğur’un hastanedeki son günlerinde yanında olan doktoru Aylin İksöz‘e (@inkourway) aitti. İşte o mesaj:

Özkan Uğur’un yoğun bakımdaki doktorundan ağlatan sözler

“Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Ugur’un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.
Özkan Ugur’la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero’yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur’dan bahsetmek istiyorum.
Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz. Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek… Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem.

Özkan Uğur’un yoğun bakımdaki doktorundan ağlatan sözler

Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!

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