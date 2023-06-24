Entübe edilen Özkan Uğur'un ailesinden açıklama geldi

Üç kez lenf kanserini yenen ve sahnelere geri dönen Özkan Uğur'un yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının sekiz ay önce yeniden rahatsızlandığı, son üç aydır da Koşuyolu'ndaki Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenilmişti. Entübe edilen Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

Özkan Uğur'un ailesinden açıklama geldi. Sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözülecegine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah.

Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.

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