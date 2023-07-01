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Yoğun bakımda olan Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Yoğun bakımda olan Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Yoğun bakımda olan Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan yeni haber geldi. Entübe edildiği söylenen sanatçı hakkında açıklamayı meslektaşı Emre Irmak yaptı.

 Yoğun bakımda olan Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Emre Irmak, "Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan ile konuştum. Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Haydi Özkan Ağabey! Zımba gibi kalkacan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki... Dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan" ifadelerini kullandı.

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