 Yoğun bakımda olan Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan yeni haber geldi. Entübe edildiği söylenen sanatçı hakkında açıklamayı meslektaşı Emre Irmak yaptı.

Emre Irmak, "Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan ile konuştum. Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Haydi Özkan Ağabey! Zımba gibi kalkacan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki... Dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.