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Sefo bu sefer “İmparator” diyecek

Son olarak “Araba” adlı şarkısını yayınlayan Sefo, yeni şarkısı ile dinleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sefo bu sefer “İmparator” diyecek

Sefo’nun, henüz yayınlanmadan sosyal medya ve konserlerde beğeni toplayan “IMPARATOR” şarkısı 7 Temmuz’da 362tuzak ve Sony Music Türkiye iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

“IMPARATOR” şarkısının söz ve bestesi Sefo, düzenlemesi ise Yiğit Alp Fırat DIVXRSE imzası taşıyor.

Sefo bu sefer “İmparator” diyecek

Sefo’nun yepyeni şarkısına film tadında bir de klip çekildi. Onur Oğuz’un yönetmenliğinde çekilen klipte Sefo eğlenceli görüntüleri ile dikkat çekiyor. Sefo’ya klipte kalabalık bir cast ekibi de eşlik ediyor.

Sefo’nun yine çok konuşulacak şarkısı ve klibi “IMPARATOR” 7 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yayında!

 

 

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