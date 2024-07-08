Sefo’nun yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı

Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan Sefo, Asmalımescit’te stilisti Samet Çetinkaya'nın doğum günü kutlaması sonrası Muhabironline kameralarına bir kadınla görüntülenmişti.

Kadın Sefo’nun aracına binerek röportajın bitmesini beklemişti. Sefo’nun yanındaki kadına dair sorulan soruya cevap verirken gerginliği ise gözlerden kaçmamıştı.

Sefo’nun yanındaki gizemli kadının yeni aşkı olduğu iddiaları ortaya atılırken gerçek ortaya çıktı. Sefo’nun yanındaki kadının dansçısı Darya olduğu ortaya çıktı.

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