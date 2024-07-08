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Sefo’nun yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı

Sefo, önceki gece Asmalımescit’te bir gece kulübünden çıkarken bir kadınla görüntülenmişti. Gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı.  

Sefo’nun yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı

Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan Sefo, Asmalımescit’te stilisti Samet Çetinkaya'nın doğum günü kutlaması sonrası  Muhabironline kameralarına bir kadınla görüntülenmişti.  

Sefo’nun yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı

Kadın Sefo’nun aracına binerek röportajın bitmesini beklemişti. Sefo’nun yanındaki kadına dair sorulan soruya cevap verirken gerginliği ise gözlerden kaçmamıştı.

Sefo’nun yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı

 

 

Sefo’nun yanındaki gizemli kadının yeni aşkı olduğu iddiaları ortaya atılırken gerçek ortaya çıktı. Sefo’nun yanındaki kadının dansçısı Darya olduğu ortaya çıktı.  

Sefo’nun yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı

 

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