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Rapçi Sefo, TFF ödül töreninin ardından genç sporculara moral verdi

Türkiye'nin sevilen rapçilerinden SEFO, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda spor ve motivasyon alanındaki aktif rolüyle de dikkat çekiyor. Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen ödül törenine katılan SEFO, etkinliğin ardından U18 Milli Takım ve Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla buluşarak onlara moral verdi.

Rapçi Sefo, TFF ödül töreninin ardından genç sporculara moral verdi

TFF tarafından düzenlenen ödül töreninde sahne alarak performans sergileyen SEFO, genç sporculara ilham kaynağı oldu. Ödül töreninin coşkusunu ve enerjisini sahnede paylaşan SEFO, müziğin ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha vurguladı.

Rapçi Sefo, TFF ödül töreninin ardından genç sporculara moral verdi

Törenin ardından SEFO, U18 Milli Takım ve Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Genç sporcularla samimi bir şekilde iletişim kuran SEFO, kendi kariyerindeki deneyimleri ve mücadeleleri paylaşarak onlara motivasyon sağladı. Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularının özel yeteneklerini ve azim dolu hikayelerini dinleyen SEFO, onlara başarı yolunda destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Rapçi Sefo, TFF ödül töreninin ardından genç sporculara moral verdi

SEFO'nun sporcularla buluşması, hem genç yeteneklere hem de Down sendromlu sporculara ilham kaynağı oldu. Sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran etkinlik, sporun ve müziğin bir araya geldiği anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer edindi.

 

 

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