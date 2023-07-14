Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?

Şarkıcı Sefo ile ayrılığı çok konuşulan oyuncu Melisa Döngel, Bebek'te bir erkek arkadaşı ile görüntülendi.

Birlikte yemek yedikten sonra taksi bekleyen oyuncu, giyim tarzı ile dikkat çekti.



Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Döngel'in ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu. İddiaların basına yansımasından sonra ise Döngel'in eski sevgilisi Sefo, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu muhabirlerin konuyla ilgili sorularını duymamazlıktan gelerek yoluna devam etti.

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