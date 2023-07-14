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Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi? İşte haberin detayları...

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?

Şarkıcı Sefo ile ayrılığı çok konuşulan oyuncu Melisa Döngel, Bebek'te bir erkek arkadaşı ile görüntülendi.

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?

Birlikte yemek yedikten sonra taksi bekleyen oyuncu, giyim tarzı ile dikkat çekti.

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?
Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?

Döngel'in ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu. İddiaların basına yansımasından sonra ise Döngel'in eski sevgilisi Sefo, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu muhabirlerin konuyla ilgili sorularını duymamazlıktan gelerek yoluna devam etti.

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?

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