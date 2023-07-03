Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor?

Ayaklıgazete'nin haberien göre; Türkiye’nin tanınmış futbol adamlarından olan Sergen Yalçın geçtiğimiz hafta ortak arkadaşları sayesinde oyuncu Melisa Döngel ile tanıştı.



Bayram tatili boyuncu beraber geçiren ikiliyi görenler yaş farkından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Sergen Yalçın 50 yaşında Melisa Döngel ise 23 yaşında…. İkilinin bir haftadır süren flörtleri aşka dönüşecek mi?

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