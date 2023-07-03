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Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor? İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor?

 

Ayaklıgazete'nin haberien göre; Türkiye’nin tanınmış futbol adamlarından olan Sergen Yalçın geçtiğimiz hafta ortak arkadaşları sayesinde oyuncu Melisa Döngel ile tanıştı.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor?
Bayram tatili boyuncu beraber geçiren ikiliyi görenler yaş farkından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor?
Sergen Yalçın 50 yaşında Melisa Döngel ise 23 yaşında…. İkilinin bir haftadır süren flörtleri aşka dönüşecek mi?

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor?

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