Melisa Döngel yeni sezona hazırlanıyor

Türkiye'nin önde gelen medikal estetik hekimi Dr. Zeynep Azaklı, ünlü sanatçı Melisa Döngel'in estetik dolgularını eritme konusundaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dr. Azaklı'nın estetik sanatındaki üstün yeteneği, sadece dış görünüşü değil, aynı zamanda insanların özgüvenini ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor.

Melisa Döngel'in estetik dolgularını eritme süreci, Dr. Zeynep Azaklı'nın hassas yaklaşımı ve uzmanlığı sayesinde başarıyla gerçekleşti. Dr. Azaklı, estetik müdahaleleri sadece fiziksel dönüşümler olarak değil, aynı zamanda bireylerin içsel güzelliklerini yansıtan birer sanat eseri olarak gördüğünü vurguluyor.

Dr. Zeynep Azaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "medikal estetik işlemler , sadece dış görünüşü değil, aynı zamanda bireyin kendine duyduğu özgüveni ve mutluluğunu etkileyen bir süreçtir. Melisa Döngel'in estetik dolgularını eritme sürecinde, doğal güzelliklerini ön plana çıkararak, onun özgün kişiliğini destekledik. Amacımız, her bir hastamızın kendini daha iyi hissederek günlük yaşamlarını daha olumlu bir şekilde deneyimlemesini sağlamaktır.

Önemli olan kişinin yüz yapısını değiştirmek değil güzelliğini vurgulamaktır. Hastalar nerede durması gerektiğini bilmeyebilir bu konuda hastayı doğru yönlendirmek, gerektiğinde dur demek konunun uzmanı olduğu için de doktorun görevidir. " dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.