  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melisa Döngel, Afra Saraçoğlu'na 'Çirkin' denilen paylaşımı beğenince ortalık karıştı! Döngel açıklama yaptı

Melisa Döngel, Afra Saraçoğlu'na 'Çirkin' denilen paylaşımı beğenince ortalık karıştı! Döngel açıklama yaptı. İşte detaylar...

Melisa Döngel, Afra Saraçoğlu'na 'Çirkin' denilen paylaşımı beğenince ortalık karıştı! Döngel açıklama yaptı

Melisa Döngel, Yalı Çapkını dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu ile ilgili yorumu beğenince sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melisa Döngel, Afra Saraçoğlu'na 'Çirkin' denilen paylaşımı beğenince ortalık karıştı! Döngel açıklama yaptı
Bir sosyal medya kullanıcısının, "Kızın her yeri çok güzel ama kız asla güzel" diyerek, Afra Saraçoğlu hakkında yorumda bulundu.

Melisa Döngel, Afra Saraçoğlu'na 'Çirkin' denilen paylaşımı beğenince ortalık karıştı! Döngel açıklama yaptı
Döngel de bu yorumu beğenince tepki çekti.

Melisa Döngel, Afra Saraçoğlu'na 'Çirkin' denilen paylaşımı beğenince ortalık karıştı! Döngel açıklama yaptı
Instagram'dan açıklama yapan Döngel, "Telefonu cebinize koyuyorsunuz ve yanlışlıkla başka birini arıyor. Ben bir kadına çirkin denilen gönderiyi beğenecek kadar kötü kalpli değilim. Öyle bir şey yok. Özür dilerim" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel bakın ne cevap verdi?

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor?
  Magazin

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile teknik direktör Sergen Yalçın aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı
  Magazin

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı

Sefo'dan ilişki itirafı
  Magazin

Sefo'dan ilişki itirafı

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar
  Magazin

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!
  Magazin

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!