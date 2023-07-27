Melisa Döngel, Afra Saraçoğlu'na 'Çirkin' denilen paylaşımı beğenince ortalık karıştı! Döngel açıklama yaptı

Melisa Döngel, Yalı Çapkını dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu ile ilgili yorumu beğenince sosyal medyanın gündemine oturdu.



Bir sosyal medya kullanıcısının, "Kızın her yeri çok güzel ama kız asla güzel" diyerek, Afra Saraçoğlu hakkında yorumda bulundu.



Döngel de bu yorumu beğenince tepki çekti.



Instagram'dan açıklama yapan Döngel, "Telefonu cebinize koyuyorsunuz ve yanlışlıkla başka birini arıyor. Ben bir kadına çirkin denilen gönderiyi beğenecek kadar kötü kalpli değilim. Öyle bir şey yok. Özür dilerim" dedi.

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