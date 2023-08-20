Melisa Döngel'den estetik itirafı!

Oyuncu Melisa Döngel, “Çok estetiği var” söylentileri üzerine açıklama yaptı. Döngel "Egoistçe olacak ama kendimi çok seviyorum."



"Kendimle barışık bir insanım. Sevmediğim bir çenem, bir elmacık kemiğim vardı, sadece onları doldurdum" dedi. (Posta)

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