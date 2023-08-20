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Melisa Döngel'den estetik itirafı!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'den estetik itirafı geldi. İşte detaylar...

Melisa Döngel'den estetik itirafı!

Oyuncu Melisa Döngel, “Çok estetiği var” söylentileri üzerine açıklama yaptı. Döngel "Egoistçe olacak ama kendimi çok seviyorum."

Melisa Döngel'den estetik itirafı!
"Kendimle barışık bir insanım. Sevmediğim bir çenem, bir elmacık kemiğim vardı, sadece onları doldurdum" dedi. (Posta)

Melisa Döngel'den estetik itirafı!

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