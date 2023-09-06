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Cem Karaca'nın filminde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu.

Cem Karaca'nın filminde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

 

Cem Karaca'nın hayatını anlatacak filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu, rolü için imaj tazelemesiyle gündeme gelmişti. Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstleniyor.

Cem Karaca'nın filminde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" adını taşıyan filme yeni bir isim dahil oldu.

Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın da danışmanlık yapacağı filmde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman kamera karşısına geçecek.

Cem Karaca'nın filminde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

Filmin senaryosuna son olarak Emel Sayın‘lı sahneler de eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu rolü oyuncu Melisa Döngel üstlenecek.

Cem Karaca'nın annesi ünlü tiyatrocu Toto Karaca’ya hayat verecek oyuncunun Yasemin Yalçın olacağı açıklanmıştı.

 

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