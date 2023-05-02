Depremzede çocuklarla klip çekti

İstanbul'daki Kabataş Parkı'nda gerçekleşen klip çekiminde, Ayan'ın şarkıyı yazarken ilham aldığı 7 yaşındaki Hataylı depremzede Üstün Aydın ve depremzede çocuklar kameranın karşısına geçti. Salih Aslan'ın yönettiği klip çekiminden sonra Ayan, kutlama yapmak için depremzede çocuklarla birlikte pasta kesti.

Altın Adımlar'dan depremzede çocuklara destek

Deprem enkazında 15 saat kaldıktan sonra kurtarılan ve bir kolunu kaybeden Üstün'e protez kol hediye eden Altın Adımlar Derneği Kurucu Başkanı Serkan Solmaz da depremzede çocuklara destek için oradaydı.

Yeşim Ayan, depremzede çocukların yaşadıklarını görünce içinin yandığını belirterek, "Çok yoğun duygularla bu şarkıyı yazdım ve şarkının amacına ulaşmasını istiyorum. Şarkımı felakete uğrayan tüm çocuklara armağan etmek istiyorum." dedi. Ayan, "Depremzede çocuklarımızın hepsine güzel bir gelecek diliyorum ve şarkının iyi şeylere vesile olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Klibin mayısın ortasında yayınlanacağı bilgisini paylaşan Ayan, bu şarkının 2 yıllık telif gelirlerini depremzede çocuklara bağışlayacağını duyurdu.

"Hep birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz"

Ayan, Üstün'ün hikâyesinden özellikle etkilendiğini vurgulayarak, "Klibe Üstün'ü de davet etmek istedik hem güzel bir gün geçirmek hem de tanışmak için. Kendisiyle beraber olmaktan çok keyif aldık. İnşallah depremden etkilenen bütün çocuklarımız şifasını bulur, yaraları sarılır. Hep birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Serkan Solmaz ise depremlerin ardından çok sayıda vatandaşın ampüte kaldığının altını çizdi ve "Altın Adımlar olarak bu durumdaki vatandaşlarımıza yardım etmeye devam ediyoruz." ifadelerini paylaştı.

Üstün'e protez armağan ederek yaralarını sarmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Solmaz, Altın Adımlar kuruluşunun depremzedelerin yanında yer almayı sürdüreceğini kaydetti. Çocuklar Matemdeyken şarkısı, depremi yaşayan çocukların çaresizliğini anlatıyor.

Yeşim Ayan’ın kalbinde hissettiği derin üzüntünün eseri olan şarkının düzenlemesinde Ferdi Karameşe imzası bulunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.