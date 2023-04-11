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Yeşim Ayan Depremzede Çocuklara Şarkısıyla ‘Umut’ Gönderdi

Asıl mesleği avukatlık olan Yeşim Ayan, sanatçı kimliğiyle de çok özel projelere imza atıyor.

Yeşim Ayan Depremzede Çocuklara Şarkısıyla ‘Umut’ Gönderdi

Naif sesi ve büyüleyici yorumuyla kendi şarkılarını seslendiren Ayan, deprem enkazından kurtarılan 10 günlük bir bebekten ilham aldığı “Çocuklar Matemdeyken" isimli şarkısıyla deprem afetini yaşayan minik kalplerin çaresizliğini dile getiriyor.

Yeşim Ayan Depremzede Çocuklara Şarkısıyla ‘Umut’ Gönderdi

Yeşim Ayan’ın kalbinde hissettiği derin üzüntünün eseri olan şarkının düzenlemesinde Ferdi Karameşe imzası bulunuyor. Depremin yıkıcı etkilerinin yanı sıra umut ve hüznün buluştuğu video klibin yönetmen koltuğunda ise Salih Aslan yer alıyor.

Yeşim Ayan Depremzede Çocuklara Şarkısıyla ‘Umut’ Gönderdi

Sözleri ve melodisiyle dinleyenler üzerinde büyük etkiler bırakan şarkının tüm gelirini Kızılay'a bağışlayacağını duyuran Ayan, “Depremzede ailelerin ve çocukların bir nebze de olsa duygularına tercüman olmaya çalıştım. Hep birlikte yaralarımız saracağız. Bu zor günlerde Kızılayımızı karalamak yerine sahip çıkmalıyız. Dayanışma kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.

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