  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Berlin'den dönen Kalaycıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı

Aleyna Kalaycıoğlu, "Güzel geçti, klip çektik. Başıma da bir olay geldi. Sanırım dolandırıldım. Alman yönetmenler bulduk, ön ödemeyi de yaptık ancak telefonlarımızı falan açmadılar. Klip çekimi için 10 bin Euro (288 bin TL) dolandırıldım. Ben de çok sinirlendim. Türk bir yönetmene çektirdik, yine ne var ise Türklerde var" diyerek başından geçen talihsiz olayı anlattı.  

Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı

AŞK SORUSU UTANDIRDI! 

Geçtiğimiz aylarda adı Sinan Akçıl ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, yine geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo ile anılmıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı

Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu ile ilgili aşk sorularına, "Bir şey diyemiyorum. Konuşmayalım ya." diyerek güldü ve utangaç tavırlar sergiledi.    

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında dolandırıldığını açıkladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında dolandırıldığını açıkladı

Aleyna Kalaycıoğlu adının aşk dedikodusuna karıştığı Nicolo Zaniolo sorusuna bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu adının aşk dedikodusuna karıştığı Nicolo Zaniolo sorusuna bakın ne cevap verdi?

Ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkı belgelendi
  Magazin

Ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkı belgelendi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı

Sinan Akçıl: Dengeyi iyi sağlıyorum
  Magazin

Sinan Akçıl: Dengeyi iyi sağlıyorum

Sıla ve İlker Kaleli sahnede aşka geldi
  Magazin

Sıla ve İlker Kaleli sahnede aşka geldi