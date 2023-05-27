Aleyna Kalaycıoğlu adının aşk dedikodusuna karıştığı Nicolo Zaniolo sorusuna bakın ne cevap verdi?

Aleyna Kalaycıoğlu, Vadistanbul'da görüntülendi.



Son günlerde Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan bir takipleşme, aşk iddialarını da beraberinde getirmişti.



Ancak, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın oynadığı bir maçı izlemeye giden Aleyna Kalaycıoğlu, spor tarzıyla geldiği alışverişte bu aşk haberlerini gülerek geçiştirdi.

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