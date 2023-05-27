  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aleyna Kalaycıoğlu adının aşk dedikodusuna karıştığı Nicolo Zaniolo sorusuna bakın ne cevap verdi?

Genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu adının aşk dedikodusuna karıştığı Nicolo Zaniolo sorusuba bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Aleyna Kalaycıoğlu adının aşk dedikodusuna karıştığı Nicolo Zaniolo sorusuna bakın ne cevap verdi?

Aleyna Kalaycıoğlu, Vadistanbul'da görüntülendi.

Aleyna Kalaycıoğlu adının aşk dedikodusuna karıştığı Nicolo Zaniolo sorusuna bakın ne cevap verdi?


Son günlerde Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan bir takipleşme, aşk iddialarını da beraberinde getirmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu adının aşk dedikodusuna karıştığı Nicolo Zaniolo sorusuna bakın ne cevap verdi?
Ancak, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın oynadığı bir maçı izlemeye giden Aleyna Kalaycıoğlu, spor tarzıyla geldiği alışverişte bu aşk haberlerini gülerek geçiştirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkı belgelendi
  Magazin

Ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkı belgelendi

Şarkıcı İzel'den anneye son bakış
  Magazin

Şarkıcı İzel'den anneye son bakış

Berkay ‘açık hava’ açılışını Kuruçeşme’de yaptı!
  Magazin

Berkay ‘açık hava’ açılışını Kuruçeşme’de yaptı!

Yazmayı taktı, bis üstüne bis yaptı
  Magazin

Yazmayı taktı, bis üstüne bis yaptı

Eda Ece'nin çok konuşulan fotoğrafı!
  Magazin

Eda Ece'nin çok konuşulan fotoğrafı!

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı
  Magazin

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı