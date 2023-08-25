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Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a mı katılıyor? Kalaycıoğlu ilk kez konuştu!

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a mı katılıyor? Kalaycıoğlu ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a mı katılıyor? Kalaycıoğlu ilk kez konuştu!

Aleyna Kalaycıoğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına alışverişe çıkan genç şarkıcı, bir süre meydan katındaki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Şıklığı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Kalaycıoğlu, kısa süren alışveriş turunun ardından yakın arkadaşlarıyla bir restoranda buluşarak, uzun süre sohbet etti.

 Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a mı katılıyor? Kalaycıoğlu ilk kez konuştu!

Basın mensuplarının, "Survivor All Star için yapılan bir teklif var mı?" sorusuna, "All Star için teklif aldım değerlendiriyorum, Acun Ilıcalı’nın yaptığı her teklif altın değerinde" ifadelerini kullandı. Eylül ayının sonlarına doğru sürpriz bir isimle feat yapacağının müjdesini veren Kalaycıoğlu, eski sevgilisi Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye transferi hakkında sorulan soruları ise cevapsız bıraktı.

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