 Seray Kaya'dan hayranlarını sevindiricek haber!

Oyuncu Seray Kaya, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Şu an biraz kapattım kendimi. Senaryo okuyorum. Sezonu bekleyeceğim. Tatil yapmak istiyorum. Tatil planı ise yapmadım. Proje için henüz net bir şey yok. Barınaktan yavru köpek sahiplendim. İyileşmesi için elimden geleni yapıyorum. O yüzden onu bırakıp gidemiyorum. İyileşirse onunla tatile gidebilirim" dedi.



Toplamda üç köpek sahiplendiğini belirten Kaya, "Güzel duygu. Hayvanları seviyorum. O süreçte onlara yardım etmek iyi hissettiriyor" diye konuştu. Hayvanlara yapılan işkence görüntülere Kaya, "Keşke böyle şeyler görmesek. İnsanlık can sıkıcı bir noktaya gelmiş durumda... Barınaktan sahiplendiğim hayvan ciddi tedavi sürecinde... Oralara bırakıldığında aşıları olmadığı için birçok hastalığı kapıyorlar. Yaşama süreci düşüyor. Zul edilmesi ekstra katlanılmaz bir durum. Şiddetin önüne geçilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.



2024'te sosyal medyada paylaşım yapmayan oyuncu, "İş bitti kendi kabuğuma çekildim. Bir şeyler yazmak bana iyi geliyor. Kendimce senaryo ve hikaye yazıyorum. Önümüzdeki günlerde yeni paylaşımlar gelecek" ifadelerini kullandı.

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