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Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu deprem nedeniyle Berlin'e yerleşiyor!

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu deprem nedeniyle Berlin'e yerleşiyor!

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu deprem nedeniyle Berlin'e yerleşiyor!

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Karaköy’de Zebra Lounge port isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalaycıoğlu, yeni şarkı çıkartmaya hazırlandığının müjdesini verdi. Sözlerinin kendisine ait olduğu şarkıya, popüler bir rapçinin de olacağını söyleyen şarkıcı, “Rapçi sürpriz olsun, önümüzdeki hafta stüdyoya giriyoruz. Eylül ayının son günlerinde şarkı çıkmış olacak” açıklamasında bulundu.

 Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu deprem nedeniyle Berlin'e yerleşiyor!

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, beklenen depremlerden dolayı çok korktuğunu anlatarak Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü belirtti. Şarkıcı, "Ülkemi çok seviyorum. Evim burada tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık da Türkiye’ye geleceğim” açıklamalarında bulundu.

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu deprem nedeniyle Berlin'e yerleşiyor!

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