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2023 yazına Selen Servi’den yeni bir şarkı

Müzik kariyerinin 15. yılını kutlayan Selen Servi, ‘Hikaye’ adlı yeni şarkısıyla müzikseverlere sürpriz yaptı. Canlı performansıyla dikkat çeken sanatçının elektronik disco sound ile düzenlenmiş şarkısı yaza damga vuracak.  

2023 yazına Selen Servi’den yeni bir şarkı

Müzik kariyerinin on beşinci yılını kutlayan Selen Servi, canlı performanslarının yanı sıra, şarkı üretimini de aralıksız sürdürenlerden. 

2023 yazına Selen Servi’den yeni bir şarkı

Son yıllarda tekli çalışmalarına hız veren şarkıcı, bu yaz şaşırtıyor. Elektronik disco sound ile düzenlenmiş bir şarkı ile dinleyenlerine sürpriz yapıyor ve ‘Hikaye’yi paylaşıyor.

2023 yazına Selen Servi’den yeni bir şarkı

Sahnede eğlendirdiği kadar bu şarkısıyla da enerjimizi yükselteceğe benziyor. Düzenlemesi Berkan Kaya’ya ait şarkının sözü ve müziği Selen Servi’ye ait.

Hikaye, Aşk Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. 

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