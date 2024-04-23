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Bensu Soral ve Emre Karayel “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminde

‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filminde bir araya gelen Bensu Soral ve Emre Karayel’den ilk kareler geldi.

Bensu Soral ve Emre Karayel “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminde

BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimlerine dahil olan Bensu Soral ve Emre Karayel’in ilk kareleri yayınlandı. 

Bensu Soral ve Emre Karayel “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminde

1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç Cumhuriyeti anlatan, güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikayesi ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

Bensu Soral ve Emre Karayel “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminde

 

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