Bensu Soral'dan düğün kombini

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Fransa'da arkadaşının düğününe katıldı.



Oyuncu kırmızı elbisesiyle beğeni topladı.



Soral'a binlerce beğeni geldi. Oyuncu, eşi Hakan Baş ile de karesini yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.