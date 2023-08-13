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Bensu Soral'dan düğün kombini

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Fransa'da arkadaşının düğününe katıldı. İşte detaylar...

Bensu Soral'dan düğün kombini

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Fransa'da arkadaşının düğününe katıldı.

Bensu Soral'dan düğün kombini
Oyuncu kırmızı elbisesiyle beğeni topladı.

Bensu Soral'dan düğün kombini
Soral'a binlerce beğeni geldi. Oyuncu, eşi Hakan Baş ile de karesini yayınladı.

Bensu Soral'dan düğün kombini

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