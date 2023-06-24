Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları

Ünlü oyuncu Bensu Soral, havuz keyfi yaptı.



Oyuncunun, pozları beğeni topladı.



Soral, bikiniliyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, köpeği Bruno ile de poz verdi.



Soral'ın kareleri binlerce beğeni topladı.

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