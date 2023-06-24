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Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları

Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları beğeni topladı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları

Ünlü oyuncu Bensu Soral, havuz keyfi yaptı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları
Oyuncunun, pozları beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları
Soral, bikiniliyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları
Oyuncu, köpeği Bruno ile de poz verdi.

Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları
Soral'ın kareleri binlerce beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın havuz pozları

 

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