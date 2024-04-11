Şahmeran bu kez Eskişehir'de doğdu

Quart Tiyatro'nun farklı bir yenilik deneyerek yorumlayıp anlattığı Şahmeran hikayesi seyirciyi izlerken adeta zamandan ve mekandan azade kıldı.

Seyirciden tam not alan oyun çok beğenildi ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Maranlar, seyirciye ve Şahmeran'a unutulmuş hikayeyi dans ve şiirsel anlatımlarla fısıldarken anın tadını çıkaracağız oyun bayram sonrası turneye çıkacak.

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