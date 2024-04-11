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Şahmeran bu kez Eskişehir'de doğdu

Gönül Dağı, Erkek Severse, Bozkır gibi birçok sevilen projeden tanıdığımız Civan Öztürk'ün yazıp yönettiği "Şahmeran ve Suretler" oyunu Eskişehir'de prömiyer yaptı.

Şahmeran bu kez Eskişehir'de doğdu

Quart Tiyatro'nun farklı bir yenilik deneyerek yorumlayıp anlattığı Şahmeran hikayesi seyirciyi izlerken adeta zamandan ve mekandan azade kıldı.

Şahmeran bu kez Eskişehir'de doğdu

Seyirciden tam not alan oyun çok beğenildi ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Şahmeran bu kez Eskişehir'de doğdu

Maranlar, seyirciye ve Şahmeran'a unutulmuş hikayeyi dans ve şiirsel anlatımlarla fısıldarken anın tadını çıkaracağız oyun bayram sonrası turneye çıkacak.

Şahmeran bu kez Eskişehir'de doğdu

 

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