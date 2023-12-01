Gönül Dağı'nın gazetecisi Eskişehir'de tiyatro kurdu

* Sizi "Gönül Dağı" dizisinin muhabir Hakan'ı olarak tanıyoruz...

Evet. İlk bölümden beri dizide yer alıyorum ve hâlâ devam ediyorum.

* Peki bize Civan Öztürk'ü kısaca anlatır mısınız ?

16 yıldır aktif olarak tiyatroda, 2020 yılından beri de kamera önünde çeşitli projelerde yer alıyorum. 2 yıl önce Quart Tiyatro / Mutfak / Akademi'yi kurduk. Metin yazarlığı, eğitmenlik ve yönetmenlik, oyunculuk yapıyorum. İkisi yayınlanmış toplam 4 mistik / fantastik romanım var.

* "On parmağımda on marifet" var diyorsunuz...

Estağfurullah öyle diyemem, ama sanatı seviyorum. Şarkı söylüyorum. Dans ediyorum. Keman çalıyorum. Resim yapıyorum. Zaten resim - iş öğretmenliği mezunuyum.

KALİTELİ SANAT YAPMAK MOTTOMUZ

* Quart'ı kurmaya nasıl karar verdiniz ?

Bir grup tiyatro aşığı arkadaş bir araya gelip bazılarımızın yıllar bazılarımızın aylardır, ayrı kaldığı tiyatro özlemiyle bir oyun çıkarmak istedik. İlk başta bir ekip, bir isim, hiçbir şey yoktu. Sonra baktık ki güzel bir sinerji yakaladık, ortak tutkularımız bize birbirimizi anlama ve sevme şansı verdi, dedim ki arkadaşlar bu masadan resmi olarak bir ekip olmadan kalkmayalım. Toplam 26 kişiyiz. Kurucu ortaklarım Yağmur Kılıç ve Ece Letafet Bayram. Herkes çok heveslendi ve bu kararı almamız birkaç dakika alırken ekibin adına karar vermek saatler sürdü. Hep güldüğüm bir detaydır bu.

* İsmine nasıl karar verdiniz ?

İngilizce kaliteli sanat anlamına gelen Quality Art'ın kısaltmasına karar verdik. Quart olarak çok güzel bir aile olduk, 27 Şubat 2022'de. Kaliteli, sevgi barındıran, bunu yaymaya çalışan bir sanat yapmak bizim mottomuz.

* Kurucu ortaklarınız hakkında kısaca bilgi rica ederiz...

Yağmur, altı yıldır aktif olarak tiyatronun içinde, oyunculuk, oyuncu koçluğu ve yönetmenlik yapıyor. Kendi yazdığı oyunlarda var. İletişim tasarımı ve yönetimi okudu. Ece Letafet üç yıl profesyonel tiyatro eğitiminin ardından metin yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik yapıyor.

1.5 AYDA 4 FARKLI ŞEHİRDE OYNADIK

* Bu sezon hangi oyunları oynuyorsunuz?

Kendi yazıp yönettiğimiz "Üç Kere Mavi"yi oynuyoruz. Bir buçuk ayda da oyunu 4 farklı ilde 5 kez sahneledik. Geri dönüşler çok güzel. Şimdi Quart Mutfakta "Ben, Babam ve Zaman" adlı yine bizim yazdığımız konusuyla alışılmışın dışında yeni bir oyun pişiyor. Onun için de çok heyecanlıyız. Son bir yılda Eskişehir ve farklı illerde onlarca doğaçlama gösterilerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz oldu ve sezon boyunca da devam edecek.

QUART BİR SANAT HAREKETİDİR

* Hedefleriniz neler ?

Biz hep "Quart bir sanat hareketidir" ve "Sevgi, Sanat, Hayat" mottomuzla ilerlediğimiz için ilk hedefimiz bu bilinci tüm tiyatro severlere empoze etmek. Ekipler arası rekabetin maksimum, sanatçının sanatçıya desteğinin minimum olduğu bu dönemde bunu kırmak istiyoruz. İyi niyetle, sevgiyle, bizi bir araya getiren ve ortak paydada emek sarf etmekten korkmadığımız böyle bir tutkuyla birleştiren bir amacın çatısı altında rahatlıkla herkesle omuz omuza verebilmek. Desteklemek, güçlendirmek, cesaretlendirmek ve birlikte alkışlamak. Quart bir çatı, böyle insanları bir araya getiren ve onlara bir şeyler vermeyi, hedeflerinde yollarına ışık tutmayı amaçlayan bir ruh. Bu nedenle ekiple olsun olmasın herkesin bir gün Quart ruhuyla tanışması, bu mottoyu benimsemesi. Tabii ki sevilen, işleriyle ses getiren bir başarılı bir aile olmak.

* Akademi ve mutfak kısmında neler yapılıyor?

Ekip kendi içinde başında Quart sıfatıyla üç büyük sınıfa ayrılsa da farklı isimlerle, hepsi aynı değerde, aynı seviyede ve aynı amaçla ilerliyor. Sadece ekibe giriş zamanlarına göre sınıflara ayrılıyor. Bu sınıflar kendi içinde bir disiplin ve sistemle keyifle bir şeyler üretiyor. Bunu yaparken de hem sosyalleşiyor, güzel dostluklar ediniyor hem de deneyim ve eğitimle bu alanda her gün kendilerinin bir üst modeline evriliyor. Quart Akademi'de eğitim veriyoruz. Quart Mutfakta metin oyunları ve doğaçlama çalışarak sahneye çıkmaya hazırlıyoruz. Neticede deneyim ve pratiğin getirdiği özgüven ve tatminin verdiği his ne yadsınabilir ne betimlenebilir.

* Turne programınız nasıl?

Son bir bucuk ayda Eskişehir'den Bursa, İstanbul, Bolu ve Ankara'ya gittik. Her ilde o kadar sevgi ve samimiyetle karşılandık, o kadar verdiğimizi aldık ki doyamadık. Çok yoğun bir temponun içinde olmamıza rağmen teklifleri reddetmeyip sadece tarihlerde esnetmeler yaptık ve programları öyle belirledik. Aralık ayında yeniden Bursa'dayız. Ocak ayında Ankara, Kütahya, Denizli ve yine İstanbul turnelerimiz olacak. Tarihleri zaten her zaman instagram sitemizden duyuruyoruz.

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