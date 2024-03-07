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Gönül Dağı’nın muhabir Hakan’ı Nişantaşı’nda magazin muhabirlerine yakalandı

TRT 1’in sevilen dizilerinden Gönül Dağı’nda Muhabir Hakan’ı canlandıran Civan Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Gönül Dağı’nın muhabir Hakan’ı Nişantaşı’nda magazin muhabirlerine yakalandı

TRT Radyo 1’de ‘Kum Saati’ programını hazırlayıp sunan Oylum Seçin ile bir araya gelen Civan Öztürk, Eskişehir’de Quart Mutfak & Akademi / Tiyatro’yu kurduklarını söyledi.

Gönül Dağı’nın muhabir Hakan’ı Nişantaşı’nda magazin muhabirlerine yakalandı

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ilk kez amatör tiyatrolar grubunda ödül töreni düzenleyeceklerini belirten Öztürk, “16 yıldır aktif olarak tiyatroda, 2020 yılından beri de kamera önünde çeşitli projelerde yer alıyorum. 2 yıl önce Quart Tiyatro’yu kurduk. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 21 dalda tiyatroya emeği geçen gönüllü genç tiyatroculara ödül vereceğiz. Oylum Hanımla da gecenin sunuculuğunu yapacağız. Çok heyecanlıyız” diye konuştu.

Gönül Dağı’nın muhabir Hakan’ı Nişantaşı’nda magazin muhabirlerine yakalandı

Nilgün Belgün ve Abdullah Şahin’in kızı olan Oylum Seçin de “Tiyatrocu bir ailenin kızı olarak bu kadar önemli bir gününde gençlerle bir arada olmak ve onlara destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Gönül Dağı’nın muhabir Hakan’ı Nişantaşı’nda magazin muhabirlerine yakalandı

 

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