Quart Tiyatro'nun yeni oyunu Ankara'da

Gönül Dağı dizisinin Hakan'ı Civan Öztürk, 2 yıl önce Eskişehir'de Yağmur Kılıç ve Ece Letafet Bayram ile kurduğu Quart Tiyatro ile turnelere devam ediyor.

Öztürk'ün kendisinin yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Üç Kere Mavi" oyunun ardından yine yazdığı, yönettiği ve oynadığı yeni oyunu "Ben, Babam ve Zaman" 10 Ocakta Ankara'da sahnelenecek.

Ardından aralarında Çanakkale, İzmir, Kütahya, Denizli, İstanbul şehirlerinin yer aldığı her iki oyununda sahneleneceği turne programı başlayacak. Haziran ayına kadar da birçok şehir eklenerek turneye devam edecek.

Öztürk, "Quart bir sanat hareketidir. Sevgi, Sanat, Hayat mottosuyla ilerliyoruz." diyor.

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