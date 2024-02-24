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Quart Tiyatro rekora koşuyor

İki yıl önce oyuncu Civan Öztürk, Ece Letafet Bayram ve Yağmur Kılıç tarafından Eskişehir’de kurulan Quart Mutfak & Akademi  / Tiyatro rekora koşuyor.

Quart Tiyatro rekora koşuyor

Eskişehir'in amatör tiyatro grupları arasında en çok metin oyunu yazan, oynayan, turneye çıkan, eğitim veren ve oyunculuk koçluğu yapan,  iki yıl önce oyuncu Civan Öztürk, Ece Letafet Bayram ve Yağmur Kılıç tarafından kurulan Quart Mutfak & Akademi  / Tiyatro rekora koşuyor. 

Quart Tiyatro rekora koşuyor

HER ŞEHİRDE KAPALI GİŞE 

Her gittiği şehirde her oyunu kapalı gişe olan Quart'ın 2024 sezonunda  "Üç Kere Mavi", " Ben, Babam ve Zaman" adlı yeni oyunlarına  "Şer Timi" oyununu da eklediler.

Quart Tiyatro rekora koşuyor

Yoğun istek üzerine 29 Şubatta Eskişehir'de "Üç Kere Mavi" oyunu yeniden seyircinin karşısına çıkacak. 

Quart Tiyatro rekora koşuyor

ÇOK YAKINDA " ŞAHMERAN VE SURETLERİ" SAHNELENECEK 

Dizilerin vazgeçilmez oyuncularından, Quart'ın kurucu ortaklarından Civan Öztürk, 'Bir yandan da Türk mitolojisinden esinlenerek kaleme aldığı "Şahmeran ve Suretleri" tiyatro oyununun prömiyeri için gün sayıyoruz." dedi.

Quart Tiyatro rekora koşuyor

QUART BİR SANAT HAREKETİDİR 

Öztürk, her zamanki gibi  "Quart bir sanat hareketidir. Sevgi, Sanat, Hayat mottosuyla ilerliyoruz." mesajını tekrarladı.

Quart Tiyatro rekora koşuyor

 

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