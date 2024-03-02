Quart Tiyatro 2. yılını kutladı

İki yıl önce oyuncu Civan Öztürk, Ece Letafet Bayram ve Yağmur Kılıç tarafından kurulan Quart, her geçen gün Eskişehir'de rekora doğru koşuyor.

HER ŞEHİRDE KAPALI GİŞE

"Üç Kere Mavi", " Ben, Babam ve Zaman" ve "Şer Timi" adlı oyunları ile her gittiği şehirde kapalı gişe oynuyor.

ÇOK YAKINDA "ŞAHMERAN VE SURETLERİ" SAHNELENECEK

Dizilerin vazgeçilmez oyuncularından, Quart'ın kurucu ortaklarından Civan Öztürk, 'Bir yandan da Türk mitolojisinden esinlenerek kaleme aldığı "Şahmeran ve Suretleri" tiyatro oyununun prömiyeri için gün sayıyoruz." dedi.

QUART BİR SANAT HAREKETİDİR

Öztürk, her zamanki gibi "Quart bir sanat hareketidir. Sevgi, Sanat, Hayat mottosuyla ilerliyoruz." mesajını tekrarladı.

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