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Quart Tiyatro 2. yılını kutladı

Eskişehir'in amatör tiyatro grupları arasında en çok metin oyunu yazan, oynayan, turneye çıkan, eğitim ve oyunculuk koçluğu hizmeti veren Quart Mutfak & Akademi / Tiyatro 2. yılını kutladı.

Quart Tiyatro 2. yılını kutladı

İki yıl önce oyuncu Civan Öztürk, Ece Letafet Bayram ve Yağmur Kılıç tarafından kurulan Quart, her geçen gün Eskişehir'de rekora doğru koşuyor. 

Quart Tiyatro 2. yılını kutladı

HER ŞEHİRDE KAPALI GİŞE 

"Üç Kere Mavi", " Ben, Babam ve Zaman" ve "Şer Timi" adlı oyunları ile her gittiği şehirde kapalı gişe oynuyor. 

Quart Tiyatro 2. yılını kutladı

ÇOK YAKINDA "ŞAHMERAN VE SURETLERİ" SAHNELENECEK 

Dizilerin vazgeçilmez oyuncularından, Quart'ın kurucu ortaklarından Civan Öztürk, 'Bir yandan da Türk mitolojisinden esinlenerek kaleme aldığı "Şahmeran ve Suretleri" tiyatro oyununun prömiyeri için gün sayıyoruz." dedi. 

Quart Tiyatro 2. yılını kutladı

QUART BİR SANAT HAREKETİDİR 

Öztürk, her zamanki gibi  "Quart bir sanat hareketidir. Sevgi, Sanat, Hayat mottosuyla ilerliyoruz." mesajını tekrarladı.

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