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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık İstanbul'u terk ettiğini açıkladı

İstanbul'dan ayrılarak Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık'ın doğayla iç içe olan lüks evi yeniden gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık İstanbul'u terk ettiğini açıkladı

 

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, katıldığı bir programda özel hayatındaki değişikliklerden bahsetti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık İstanbul'u terk ettiğini açıkladı
LÜKS EVİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran güzel popçu İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşti. Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile olan evi yeniden gündeme geldi. S.O.B.A isimli YouTube programına konuk olan şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun" sözlerine cevap olarak, "Ben İstanbul'u hâlâ çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık İstanbul'u terk ettiğini açıkladı
İDDİALARA KAÇAMAK CEVAP
5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise Bastık "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum" cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık İstanbul'u terk ettiğini açıkladı

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