Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşkını ilan etti

2021 yılında Tolga Akış ile evlenen ve yaklaşık bir sene sonra boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni sevgilisiyle aşkını ilan etti.

8 Temmuz'da 30'uncu yaşını Roman Havası konseptli kutlayan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız ile birlikte...



Ayyıldız, sevgilisi Bastık ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, aşkını ilan etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.